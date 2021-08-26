Петербургский суд принял в рассмотрение иск адвоката в отношении «Первого канала»

В объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга сообщили, что Петроградский районный суд принял исковое заявление адвоката Игоря Мирзоева в отношении АО «Первый канал». В документе говорится, что телеканал должен выплатить компенсацию морального вреда и убытков в размере 10,5 млн рублей в связи с большим количеством негативных новостей.

«Иск Мирзоева к Первому каналу передан в производство судье», — сообщили в ОПС.

Мирзоев также отметил, что после просмотра новостей данного телеканала ему пришлось обратиться к психологу, потому что его общее психологическое состояние и эмоциональная устойчивость были нарушены.

В связи с этим адвокат требует компенсацию морального вреда в размере 10 млн рублей, а также 500 тыс. рублей за посещение психолога и оплат государственной пошлины.