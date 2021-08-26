На постройку в Петербурге мукомольного комбината выделят 69,4 млн рублей

В Санкт-Петербурге на проспекте Обуховской Обороны на границе Центрального и Невского районов появится мукомольный комбинат. На данный момент Комитет по государственному заказу Петербурга и ГКУ "Дирекция по сопровождению промышленных проектов» ищут подрядчика для проектирования здания.

На постройку нового комбината будет выделено 69,4 млн рублей. В нем будут производить пшеничную, ржаную и манную крупы, а также отруби и корма — до 900 тонн муки в сутки.

Будущему подрядчику необходимо будет спроектировать корпуса комбината, в которых будет находиться мельница, производственная лаборатория, хранилища муки, линии производства, склады, эстакады аэрозольного транспорта.