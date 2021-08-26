Суд отказал в УДО экс-гендиректору проектной компании, отбывающий срок за мошенничсетво в 368 млн рублей

В Санкт-Петербурге Колпинский районный суд принял в рассмотрение ходатайство об УДО бывшего генерального директора проектной компании Андрея Петрова. Он отбывает срок за мошенничество в особо крупном размере.

Приговор Петрову вынесли в июле 2020 года. В процессе суд установил, что с мая 2012 года по апрель 2017 экс-гендиректор в составе преступной группы получил из бюджета Министерства обороны РФ более 368 млн рублей. Средства были отданы в рамках исполнения государственного оборонного заказа. Сами деньги были похищены во время проектирования подводной лодки «Варшавянка».

Петров свою вину признал, и суд приговорил его к трем годам в колонии общего режима, а также обязали выплатить штраф в размере 500 тыс. рублей. В СИЗО сообщили, что поведение заключенного находится на высоком уровне: хорошо справляется с обязанностями дневального, посещает спортивный кружок, а также получил 5 поощрений от руководства. Выход по УДО Петров поддержал.

Однако суд решил, что при наличии «задолженности», которую экс-гендиректор не выплатил, вынужден отклонить ходатайство.