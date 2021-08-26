Водоканал Петербурга объяснил установку туалета на Дворцовой площади

В пресс-службе ГУП «Водоканал» объяснили причину установки общественного туалета на Дворцовой площади после публикаций СМИ. Также в пресс-службе добавили, что туалет находится около Эрмитажа согласно договору аренды, и все согласовано с исполнительными органами власти

Так, в организации отметили, что обязанность по содержанию и обслуживанию находящихся в собственности Северной столицы санузлов, такие же, как и функции заказчика по ремонту, реконструкции и строительству возложены на ГУП с 2001 года.

Кроме того, в Водоканале добавили, что посещение туалета является необходимой и социально значимой услугой, которая необходима более 1 млн петербуржцам.