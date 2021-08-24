Школы Петербурга начнут обучение в очном формате

Председатель Комитета по образованию Санкт-Петербурга Наталия Путиловская сообщила, что в новом учебном году в школах будет продолжать действовать смешанный формат обучения. Однако, по словам главы ведомства, обучение начнется в очном формате.

Также Путиловская отметила, что в образовательных учреждениях будут продолжать соблюдать санитарные требования, которые утверждены главным санитарным врачом России. Кроме того, глава комитета сообщила, что благодаря соблюдению антиковидных мер в школах удалось избежать перехода учеников на удаленный режим обучения.

Однако власти Петербурга надеются, что обучение будет проходить очном формате.