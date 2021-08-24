В Санкт-Петербурге, в понедельник, 23 августа, Петербурге прошли нулевые чтения бюджета на 2022 год. Председатель комитета по экономической политике Валерий Москаленко заявил, что с начала 2021 года средняя зарплата в Северной столице составила 72,8 тысяч рублей. Данный показатель превысил на 20 тыс. среднюю заработную плату по России. Однако уровень безработицы в Петербурге составил 2,2%.

Глава Комитета финансов Санкт-Петербурга Алексей Корабельников отметил, что регион смог нарастить темпы реабилитации экономики. Согласно исследованиям, за прошедшие 7 месяцев в бюджет города на Неве поступило 462 млрд рублей, что на четверть больше, чем в прошлом году.