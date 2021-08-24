Петербуржец выразил слова благодарности сотруднику ДПС, украсив свой автомобиль

Петербуржец Игорь Кузьмин, которому сотрудник ДПС Расим Гаджиев помог оперативно доставить жену в роддом, украсил свой автомобиль BMW в знак благодарности полицейскому.

Так, отец малыша нанес на свою машину синие полоски, как на автомобилях ГИБДД, а также отдельно поблагодарил неравнодушного сотрудника правоохранительных органов.

Напомним, что Расим Гаджиев вместе со своим напарником откликнулись на просьбу петербуржца, во время патрулирования Ржевской улицы. Таким образом, сотрудники ДПС оперативно и без происшествий доставили жену Кузьмина в роддом.

Стоит отметить, что Гаджиев оказался в такой ситуации не в первый раз. Ранее он вез роженицу в больницу на своей служебной машине.