С 27 августа петербуржцам разрешат посещать спортивные мероприятия

В пресс-службе Смольного сообщили, что с 27 августа в Санкт-Петербурге разрешат посещать спортивные мероприятия. Ранее подобного рода мероприятия закрывали из-за высокого уровня заболеваемости в Северной столице. Однако сейчас организаторам турниров и соревнований все равно необходимо будет соблюдать меры безопасности.

«С 27 августа разрешается: <...> доступ зрителей на спортивные и физкультурные мероприятия», — заявили в ведомстве.

Кроме того, в Смольном отметили, что количество человек, которое сможет посещать соревнования, будет определять Комитет по физкультуре и спорту Петербурга, исходя из требований Роспотребнадзора.

Все спортсмены, а также участники соревнований, тренеры, судьи и лица, которые обеспечивают проведение мероприятий, должны быть вакцинированы и иметь QR-код либо подтверждение о перенесенном заболевании.