РЖД оштрафовали на 100 тыс. рублей за несогласованный ремонт станции Парголово

ОАО «РЖД» выписали штраф на 100 тысяч рублей за несогласованный ремонт железнодорожной станции Парголово. Соответствующее решение в понедельник, 23 августа, принял Выборгский районный суд.

Стало известно, что во время ремонта были затронуты здания, которые входят в объекты культурного наследия регионального значения «Железнодорожная станция Парголово». Однако разрешение на строительство никто не выдавал.

«Часть объекта "Вокзал": на юго-восточном фасаде заменено оконное заполнение; выполнена окраска дверных заполнений на северо-восточном фасаде здания; в помещении зала ожидания в несущей стене между двумя печами устроен дверной проём...», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Также ОПС отметили, что объект «Служебный корпус» частично демонтировали, однако в компании знали, что здание находится в охранном статусе, и для строительства необходимо получить разрешение.