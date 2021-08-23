Главгосэкспертиза одобрила строительство нового центра при НМИЦ Алмазова

В пресс-службе НМИЦ имени В.А.Алмазова сообщили, что Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на строительство в Санкт-Петербурге Центра лабораторной диагностики при НМИЦ Алмазова. В итоге по данному вопросу принято положительное решение.

Также стоит отметить, что Главгосэкспертиза не раз одобряла заключения по проектам, которые связаны с расширением центра.

Специалисты рассмотрели третий этап строительства нейрохирургического комплекса, который появится на улице Заповедная. Общая площадь будущего центра будет составлять 2324,6 квадратных метров. Сам центр будет включать в себя административно-хозяйственную, лабораторную зоны, а также зону хранения биологического материала.