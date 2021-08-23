Петербуржцам не понравилось благоустройство Ботанического сада, Сосновки и сада Бенуа

В воскресенье, 22 августа, портал SuperJob проводил опрос среди жителей Санкт-Петербурга, довольны ли они благоустройством городских парков и скверов. Большинство петербуржцев остались недовольны обустройством зеленых территорий города.

«Всего 4% респондентов оценили благоустройство как неудовлетворительное. Петербуржцы довольны благоустройством Таврического сада и Новой Голландии. А вот относительно сада Бенуа, Сосновки, парка Авиаторов, Ботанического сада и других мест пишут о плохой уборке мусора, нехватке садовых скамеек и уличных туалетов», — сообщили в пресс-службе портала.

Также стоит отметить, что Северная столица заняла 8 место из 15 в России. Лидерами рейтинга стали Москва, Краснодар и Казань.