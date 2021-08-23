В Петербурге завершился ремонт четвертого моста в Таврическом саду

В Санкт-Петербурге, в понедельник, 23 августа, завершился ремонт четвертого моста Таврического сада. Благоустройством переправы занимались специалисты «Мостотреста».

Ремонт моста заключался в очистке гранитных элементов и металлических конструкций от грязи и ржавчины. Кроме того, строители расшили швы между каменными блоками, а на металлических деталях обновили свои краски.

Также стоит отметить, что переправа входит в перечень объектов культурного наследия федерального значения, поэтому все ремонтные работы проводились в соответствии с требованиями Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры.