Из Заневского парка сделают новое «космическое» общественное пространство

В Санкт-Петербурге Заневский парк собираются превратить в «космическое» общественное пространство. Однако горожане недовольны предстоящей реконструкцией.

Сами чиновники Северной столицы представили предстоящую реконструкцию парка как достижение. Однако петербуржцы требуют от губернатора Петербурга Александра Беглова и у президента РФ остановить уничтожение зеленой зоны. Также жители города на Неве жалуются на то, что все чиновники не прислушиваются к критике и пожеланиям горожан.

По предварительной информации, парку придают «космический облик». Его создадут в честь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Завершить работы планируют к концу осени.