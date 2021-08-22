В пассажирском порту Петербурга завершилась реконструкция многостороннего пункта пропуска

За время пандемии в пассажирском порту Санкт-Петербурга «Морской фасад» завершилась реконструкция постоянного морского многостороннего пункта пропуска через государственную границу.
Новый пропускной пункт построили в рамках сотрудничества России и Финляндии. В четверг, 3 июня 2021 года состоялась торжественная церемония открытия.,
«Это также дало возможность внедрить новый комплекс услуг по обслуживанию грузовых потоков. Таким образом, компания готова принимать к обработке все виды накатных грузов», — отметили в пресс-службе порта.
«Морской фасад» может обслужить круизные и паромные суда осадкой до 9,5 метра и длинной до 340 метров.
В порту ежегодно осуществляется навигация с апреля по октябрь. На время пандемии порт стоял без туристов.