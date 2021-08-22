В Петербурге полицейские поздравили горожан с Днем Государственного флага России

В России, воскресенье, 22 августа, будет отмечаться День Государственного флага. В честь этой праздничной даты сотрудники ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области поздравили жителей Северной столицы и провели праздничную акцию «Флаг России — знак единства».

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов поздравили горожан с праздником и вручили им сувениры с флагами России.

Также отметим, что история российского триколора очень тяжелая. Его история начинается еще со времен Петра Великого. В течение почти полутора столетий флаг менялся, но в 1991 году его вернули.