В этом году на обучение в вузы Петербурга приняли около 29 тыс. абитуриентов

В Санкт-Петербурге закончилась приемная компания по зачислению новых студентов на бюджетные места дневных отделений вузов города. В пресс-службе Смольного сообщили, что в это году на бакалавриат и специалитет было принято 28 тысяч 650 абитуриентов.

Также отмечается, что на очную форму обучения было подано 709 тысяч заявлений. Средний балл поступающих в Петербургские вузы составил 83,56. Наиболее сложным в поступлении оказались СПбГУ, Университет ИТМО и петербургский НИУ ВШЭ. В данных учебных средний балл по ЕГЭ составлял более 90 баллов.

Кроме того, губернатор Северной столицы Александр Беглов отметил, что город на Неве входит в топ-10 городов России по уровню подготовки абитуриентов.