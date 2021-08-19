Только 16% работников сфер услуг в Петербурге готовы привиться от COVID-19

В Санкт-Петербурге продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции работников сфер услуг. Однако не все сотрудники желают прививаться от COVID-19. SupeJob проводил опрос, который показал, что лишь 16% работников готовы пойти на вакцинацию добровольно.

Также около трети опрошенных (29%) сообщили, что пойдут делать прививку от «ковида» только под угрозой увольнения, а 35% респондентов отметили, что вообще не будут прививаться. Кроме того, обязательную вакцинацию для рада отраслей экономики одобрили 34% петербуржцев, а 45% выступили против.

Всего в опросе приняли участие 1,6 тысяч петербуржцев.