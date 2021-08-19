В Петербурге начали изготавливать экологичные одноразовые стаканчики

В Санкт-Петербурге запустили производство стаканчиков в новой экологичной одноразовой упаковке. Созданием нового вида стаканов будет заниматься петербургская компания «ПолиКап». Емкости для напитков «с собой» будут изготавливаться из финского картона.

В компании отметили, что закупка соответствующей посуды будет обходиться заведениям общепита намного дороже, чем нынешние стаканчики. Однако одним из преимуществ экологически чистых стаканчиков состоит в том, что они пригодны для вторичной обработки.

«ПолиКап» планирует до конца 2021 года выпускать до 2,2 млн такой посуды каждый месяц. Далее в компании собираются увеличит объем выпускаемой продукции до 6,6 млн.