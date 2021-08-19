За убийство ресторатора в Гатчинском районе наемники на троих получили 50 лет колонии

Суд Ленинградской области вынес приговор наемникам, которые убили ресторатора Санкт-Петербурга в коттедже в Гатчинском районе. Убийцам на троих вынесли приговор в 50 лет колонии.

Во время заседания было установлено, что Сергей Ким, Андрей Васильев, Вадим Обысов и еще один соучастник согласились совершить убийство ресторатора Михаила Долгополова за 500 тысяч рублей. Перед выполнением заказа мужчины купили пистоле ТТ и автомобиль Ford Mondeo.

Стало известно, что 19 апреля 2019 года ресторатора вывезли в коттедж под обманным предлогом. На месте предпринимателя убили выстрелом в голову. От тела убийцы избавились в лесу Новгородской области.

Таким образом, фигуранты дела получили следующие сроки: Сергею Киму назначили наказание в виде 17 лет лишения свободы, Вадиму Обысову – 18 лет, Андрею Васильеву – 15 лет.