Станция метро «Технологический институт -1» откроется в декабре 2021 году

Закрывшуюся ранее станцию метро «Технологический институт – 1» на реконструкцию, откроют в декабре 2021 года. Ранее станцию планировали открыть 25 августа. Однако из-за банкротства «Метростроя», протечек станции и пандемии сроки переносились.
Станцию «Технологический институт – 1» первый раз закрыли в апреле2020 года. Во время реконструкции планируется поменять эскалаторы, и отремонтируют наклонный ход. Также планировалось, что количество эскалаторов увеличат с трех до четырех.
Подрядчиком выполнения строительно-монтажных работ выступил АО «Эн-системс».