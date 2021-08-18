Большой порт перенесут за пределы Петербурга за 3 трлн рублей

Ассоциация морских торговых портов (АСОП) обратилась к правительству с просьбой пересмотреть перенос Большого порта из Санкт-Петербурга в Усть-Лугу. В организации считают, что данный процесс будет очень трудоемким и слишком дорогим.

В понедельник, 16 августа, АСОП направила письмо замминистра транспорта Александру Пошиваю. В тексте организация просит детально проработать перенос порта и разобраться в вопросе, прежде чем принимать решение.

Кроме того, в обращении выразили свое мнение все организации, которые работают на территории порта. Стивидоров не радует перспектива предполагаемого проекта.

Предполагается, что на реализацию уйдет около 3 триллионов рублей.