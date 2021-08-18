Беглов обсудил с ВТБ строительство второй очереди в Пулково

В пресс-службе Смольного сообщили, что во вторник, 17 августа, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел беседу с руководством банка ВТБ. Во время разговора обсуждалось развитие нового терминала аэропорта Пулково и его транспортная доступность.

Также отметим, что во время ПМЭФ-2021 глава Петербурга и президент-председатель правления ПАО «Банк ВТБ» Андрей Котин подписали соглашение о строительстве второй очереди в Пулково, которое рассчитано на 40 млрд рублей. Стороны обсудили запуск скоростной электрички от Балтийского вокзала петербургского аэропорта.

Отметим, что к 2025 году в Пулково появится новый терминал для обслуживания пассажиров, который сможет увеличить пропускную способность аэропорта до 40 млн человек в год.