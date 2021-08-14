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Рестораторы Петербурга оспаривают присвоенное Казани звание «гастрономической столицы»

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© Фото: baltphoto.ru

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В Комитете по развитию туризма идею с оспариванием не поддержали.

Рестораторы Санкт-Петербурга возмутились тем, что Казани присвоили звание «гастрономической столицы России». Теперь участники ресторанного бизнеса хотят оспорить данное решение.

Данную идею выдвинул глава Союза улицы Рубинштейна. Он заявил, что регистрация подобного знака нарушает антимонопольное законодательство. Также ресторатор отметил, что для того, чтобы признать город гастрономической столицей, необходимо провести конкурс среди экспертов и потребителей.

Однако не все поддержали идею ресторатора. Так, председатель Комитета по развитию туризма Нана Гвичия сообщила, что оспаривание регистрации бренда — неспортивно. Она предложила альтернативу — зарегистрировать бренд культурной или ресторанной столицы.

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