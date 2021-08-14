Директора ЖКС №2 Невского района отправили под домашний арест за коммерческий подкуп

Виталия Остроушко, директора ООО «Жилкомсервис №2» Невского района, отправили под домашний арест. Такое решение принял Невский районный суд Санкт-Петербурга. Его обвинили в коммерческом подкупе.

Согласно данным следствия, Остроушко предложил ООО «Ирбис» с марта по август 2021 года, чтобы он беспрепятственно подписывал акты выполненных работ по уборке мест общего пользования и придомовой территории, а также максимально оперативно оплачивал работы. За такую услугу глава ЖКС №2 хотел получить 200 тысяч рублей.

Правоохранительные органы задержали Остроушко в четверг, 12 августа, около дома №3 на проспекте Александровской Фермы во время передачи указанной суммы.