«Трансмашхолдинг» перенесет Большой порт Петербурга в Усть-Лугу за 110 млрд рублей

После совещания, которое прошло 10 августа в Министерстве транспорта, было принято решение перенести Большой порт Санкт-Петербурга в Усть-Лугу. Этим будет заниматься «Трансмашхолдин» (ТМХ), который оценил перенос в 110 миллиардов рублей. Такая же сумма указана в письме заместителя генерального директора ТМХ по экономике и финансам Олега Домского, которое он направил замминистра транспорта Александру Пошиваю.

Весь проект оценивают в 550 млрд рублей, что на 11 млрд больше, чем планировалось ранее, но тогда стоимость проекта учитывалась без затрат на перенос портовых треминалов.

Еще в июле президент России Владимир Путин оценил планы по переносу портовых сооружений Северной столицы.

«Хотелось бы подумать о том, как будет развиваться авиационная составляющая, и, разумеется, надо подумать, как мы это все будем финансировать», — заявил глава государства.

В марте этого года совладелец ТМХ Андрей Бокарев предложил перестроить в Петербурге район Большого порта. Позже он захотел перенести морское сооружение в поселок Усть-Луга, а на свободных территориях построить деловые районы, социальные объекты и жилье.