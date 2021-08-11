В Петербурге закроется около 30% ломбардов

Председатель Национальной ассоциации ломбардов Петр Слизкий сообщил, что в ближайшее время треть заведений Санкт-Петербурга будет вынуждена закрыться.

По словам Слизкого, в СЗФО процедуру на допуск к рынку прошли 162 ломбарда, а в реестре ЦЬ представлены 78, которые находятся в Петербурге. Для того, чтобы им попасть в реестр, необходимо получить статус ломбарда и подать соответствующие документы в Банк России.

Кроме того, стоит отметить, что из 300 ломбардов по все стране, в реестр вошли лишь 2200, остальным необходимо будет прекратить свою деятельность. Петр Слизкий также считает, что в следующем году большинство ломбардов закроется из-за слишком жестких критериев Центрального банка по регулированию рынка.