В Купчино поймали нелегального перевозчика

Недавно стало известно, что около станции Санкт-Петербургского метро «Купчино» был пойман нелегальный перевозчик. Автобус доставили на специальную стоянку. Транспортное средство находилось у организации ООО «АТП». Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Северной столицы.

Водитель возил пассажиров по нелегальному маршруту К-222.

Сообщается, что работа велась под видом заказных перевозок. Нелегал работал на пяти маршрутах в районах станции метро «Купчино», а также в микрорайоне «Славянка». К таким рейсам относятся: К-222, К-190, К-174, К-180, К-545А.

В Комтрансе обратились к петербуржцам и попросили быть внимательными при выборе маршрутов. Также в ведомстве отметили, что на регулярном законном маршруте нет таблички «ЗАКАЗНОЙ», а также не работают зазывалы.

Кроме того, стоит отметить, что за 7 месяцев этого года Межведомственная транспортная комиссия провела 479 рейдов. В результате проверок 974 водителя автобусов привлечены к административной ответственности, а также изъято 383 транспортных средства, включая 347 нелегальных такси.