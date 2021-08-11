Выпуск автомобилей в Петербурге вырос на 36% за первые 6 месяцев

За первые шесть месяцев автозаводы Санкт-Петербурга увеличили выпуск машин на 36%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сообщается, что в период с января по июнь предприятия смогли выпустить 187 тысяч автомобилей. За аналогичный период прошлого года было выпущено 137 тысяч машин. Кроме того, стоит отметить, что в полтора раза вырос объем производства комплектующих деталей.

Однако продажи автомобилей в этом году в июле упали в России на 10%.

Ранее сообщалось, что в 2020 году объемы производства резко упали в сравнении с 2019 годом. Данный показатель составил 13%.