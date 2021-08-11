В Петербурге теплоход отправился в первый рейс по "Невскому маршруту"

В Санкт-Петербурге теплоход отправился в свой первый рейс по регулярному кольцевому «Невскому маршруту». Корабль соединит шесть городских причалов в центре Северной столицы. Судно во время своего маршрута посетит Адмиралтейство, Кунсткамеру, Летний сад, Мытнинскую, Арсенальную и Петровскую набережные.

В минувшие выходные петербуржцы и гости Петербурга уже опробовали «Невский маршрут»

На данный момент в городе на Неве сохраняется солнечная погода. В связи с этим Комитет по транспорту Санкт-Петербурга приглашает жителей и гостей города отправиться в приятное путешествие по Неве, а также полюбоваться прекрасными видами культурной столицы.