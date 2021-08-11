Очистку станции «Дунайская» ото мха и плесени завершат к концу октября

Недавно на станции «Дунайская» Санкт-Петербургского метро на одном из спусков заметили мох и плесень. Вся лестница и стены были ими покрыты. Жителям Северной столицы сообщили сроки, в которые закончатся работы по очистке.

На данный момент на станции уже закрыты два входа на вход и выход. По предварительной информации работы по очистке стен и пола завершатся до конца октября.

Кроме того, в пресс-службе петербургской подземки сообщили, что ликвидировать недочеты будет компания «Метрострой».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в социальных сетях появились фотографии станции «Дунайская», которая покрылась мхом и плесенью.