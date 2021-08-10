Власти сообщили о готовности станции «Горный институт» на 85%

Власти Санкт-Петербурга сообщили о выполнении 85% от объема горнопроходческих работ на планирующейся станции метрополитена «Горный институт». Станция будет располагаться на Васильевском острове. Вице-губернатор Северной столицы Максим Соколов заявил, что строители планируют завершить строительство вестибюля до 2024 года.

«В оформлении подземного вестибюля станции наши архитекторы воплотят идею Доменико Трезини о превращении Васильевского острова во вторую Венецию с параллельными каналами вместо улиц. Тему воды обыграют цветовым решением, для этого пилоны – массивные столбы, на которые опирается свод – облицуют светло-голубым мрамором», — сообщил заместитель главы региона на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что оформление подземного вестибюля станции городского метрополитена воплотит идею Доменико Трезини о превращении Васильевского острова во вторую Венецию с параллельными каналами вместо улиц.