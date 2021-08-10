Основатель «Булочных Ф.Вольчека» откроет магазин с суши

Филипп Вольчек известный тем, что является основателем и совладельцем «Булочных Ф.Вольчека», планирует запустить в Санкт-Петербурге сеть новых магазинов на площадках своих пекарен. Они будут называться «4 суши». Первая точка откроется в Парголово. В случае, если проект принесет успех, то суши будут продаваться и в булочных.

Эксперты отметили, что такую идею Вольчеку будет очень трудно развивать, так как рынок суши уже полностью переполнен. По предварительной информации, первый магазин суши откроется на улице Федора Абрамова, 18/1, на совмещенной площади с одной из пекарен сети.

Кроме того, еще отметим, что Вольчек является совладельцем сети «Кофеварим».