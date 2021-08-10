Из-за капитального ремонта закроют станцию метро «Московская»

В пресс-службе ФАУ «Главгосэкспертиза России» сообщили, что в ближайшее время закроют станцию метрополитена Санкт-Петербурга «Московская». В ней собираются провести капитальный ремонт. Сроки пока не устанавливаются.

Планируется, что работники отремонтируют весь подземный комплекс и вестибюль №2, а также пешеходный переход. Сообщается, что ремонт будет заключаться в облицовке стен, колонн, а также снимут полы, ступени и лестничные спуски. После этого планируется кладка новых плит, а также стены будут облицованы гранитом.

Кроме того, в пресс-службе организации сообщили, что финансированием будет заниматься «Петербургский метрополитен». Проект ремонта разработал Научно-исследовательский проектно-изыскательный институт «Ленметрогипротранс».