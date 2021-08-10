Смольный разработает мастер-план по развитию Апраксина двора

Смольный, в понедельник, 9 августа, создал рабочую группу по разработке мастер-плана развития Апраксина двора в Санкт-Петербурге.

Судьбу Апраксина двора будут решать представители инвестиционного, имущественного, а также транспортного и энергетического блоков. Задача групп – пересмотр планов и затрат на проект.

Как сообщал ранее Санкт-Петербург.ру, АО «Апраксин двор» будет подписывать новый договор с арендаторами после истечения сроков предыдущего. Арендаторам необходимо будет съехать до 30 сентября. Также отметим, что новый документ общество сможет заключить не раньше, чем через полгода.