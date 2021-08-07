В новой поликлинике №125 появилось отделение ЛФК и бассейн

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил новую поликлинику №125, которая находится на Вербной улице. Глава Северной столицы отметил, что данное лечебное учреждение жители Приморского района ждали очень долго.

«Сменили трех подрядчиков. Последняя организация устранила все замечания и достроила здание с хорошим качеством», — отметил градоначальник.

Также Беглов подчеркнул, что в медицинском учреждении также есть отделение лечебной физической культуры, а также бассейн.

Кроме того, поликлиника рассчитана на 600 посещений за смену. Она сможет обслуживать до 60 тысяч петербуржцев. На данный момент, уже 20 тыс. человек прикреплены к медучреждению.