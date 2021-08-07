Беглов выдал документы на новое жилье 20 молодым семьям

Стало известно, что в субботу, 7 августа, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил двадцати молодым семьям, которые являются участниками программы «Молодежи — доступное жилье», документы на приобретение квартир. Жилье располагается в доме на Серпуховской улице.

Охранять здание будет Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Оказалось, что в доме сохранилась плитка, которой уже 100 лет. Также в доме обнаружили старинные ступени, и даже камин в парадной.

Само здание было построено еще в 1874 году, а в 1906 проходили первые в мире Высшие технические курсы для женщин.