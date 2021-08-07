В Петербурге появится новый рейс по Неве

В Санкт-Петербург, в субботу, 7 августа, отправится в свой первый рейс теплоход по «Невскому маршруту». Судно отправится в 11:20 с причала около кунсткамеры. На протяжении всего пути корабль сделает пять остановок на причалах Невы.

Единый центр водного туризма Северной столицы сообщил, что теплоходы будут ходить каждый день раз в полчаса. Последнее отправление с причала планируется в 19:50.

Маршрут судна будет проходить от причала Кунсткамеры к Адмиралтейству, а потом пересечет Неву и сделает остановку на Мытнинской набережной на Петроградской стороне. После теплоход проследует через Летний сад, сделает остановку у Арсенальной набережной напротив Финляндского вокзала, а потом развернется в сторону Кунсткамеры с остановкой на Петровской набережной.