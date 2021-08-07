Оперативники обнаружили на даче у петербуржца плантации конопли

В Санкт-Петербурге на улице Подвойского Невского района сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, у которого при себе было около 1,5 кг марихуаны. Позже полицейские решили отправиться на дачу к петербуржцу.

«В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в деревне Пали Волховского района Ленобласти у задержанного есть дом, в котором он осуществляет незаконное культивирование растений, содержащих наркотическое средство каннабис, с целью последующего сбыта», — заявил источник в правоохранительных органов.

Приехав на дачу к мужчине, правоохранители обнаружили у него на участке 150 кустов конопли. В результате, на петербуржца завели дело за оборот наркотиков в крупном рзмере.