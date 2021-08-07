Суд Петербурга продлил арест блогеру Юрию Хованскому

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что Куйбышевский районный суд продлил арест блогеру Юрию Хованскому, которого обвинили в терроризме.

«Следствие, обосновывая свое ходатайство, указало в том числе, что Хованский обладает глубокими познаниями в области IT-технологий и может удаленно уничтожить информацию на электронных носителях, а сбор доказательств не завершен», — сообщили в пресс-службе.

В свою очередь, Хованский просил домашний арест.

Напомним, что блогера задержали за песню, где он, по мнению следствия, оправдывает терроризм.