На «Лахта Центре» заметили подсветку, посвященную Олимпиаде

В Санкт-Петербурге в Приморском районе жители заметили на «Лахта Центре» необычную подсветку. Изображение на здании сильно напомнило олимпийские кольца, а также традиционное пламя турнира.

«Сначала опускаются пять колец, а потом к верхушке здания уходит поочередно несколько желтых линий — загорается факел», — сообщили петербуржцы в социальных сетях.

Фото и видео красивого явления на «Лахта Центре» появилось от жителей Северной столицы в социальных сетях. Позже стало известно, что самый высокий небоскреб Европы сменил подсветку в честь российских спортсменов Олимпиады 2021 в Токио.

Кроме того, отметим, что Олимпийские игры завершатся в воскресенье, 8 августа.