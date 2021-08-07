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ВрИО главы ОАО «Метрострой» назначен Алексей Старков

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© Фото: metrostroy-spb.ru

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Решение приняли на собрании Совета директоров.

Совет директоров Санкт-Петербурга провел заочное заседание, на котором решался вопрос о назначении на должность генерального директора ОАО «Метрострой». Таким образом, было принято решение назначить временным исполняющим обязанности главы компании Алексея Старкова — главный инженер и заместитель директора предприятия.

«Большинством голосов принято решение образовать временный единоличный исполнительный орган ОАО «Метрострой», — говорится в сообщении пресс-службы «Метростроя».

Также в организации добавили, что с 6 августа 2021 года на срок до принятия общим собранием акционеров ОАО «Метрострой» решения об образовании нового единоличного исполнительного органа ОАО «Метрострой» временным исполняющим обязанности генерального директора ОАО «Метрострой» назначен Алексей Юрьевич Старков.

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