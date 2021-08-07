Бизнесмена Олега Никулина задержали по подозрению в хищении 100 млн рублей

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал бизнесмена Олега Никулина. Следственный комитет Петербурга подозревает его в хищении 100 миллионов рублей во время строительства трассы Москва – Петербург. На Никулина завели уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

В деле рассматривается несколько однотипных эпизодов. Как стало известно, сам бизнесмен является единственным владельцем ООО «СК Континент», а также был субподрядчиком при строительстве автомобильной дороги М11 «Нева». При строительстве этой трассы Никулин получил все необходимые средства от заказчика, но не только не расплатился со своим субподрядчиком, но и предъявил ему необоснованные, по мнению органов следствия, претензии на аналогичную сумму.