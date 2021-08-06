Из Петербурга запустят рейсы в Германию

Nordwind Airlines открывает прямые рейсы из Пулково в города Германии. Об этом сообщила пресс-служба оператора аэропорта "Пулково".

Рейсы будут регулярными. Первый вылет запланирован 18 августа в Ганновер. Время отправления из Петербурга - 11:55, прибытие - 13:25.

С 19 августа самолет полетит во Франкфурт-на-Майне. Рейс будет вылетать каждый четверг в 12:10.

По воскресенья авиакомпания будет летать до Штутгарта. Время в пути составит около трех часов.

Компания напоминает пассажирам о необходимости ознакомиться с правилами въезда в Германию в период пандемии.