В Петербурге создадут «горячую линию» для принятия жалоб на шумные полеты воздушных судов над городом

Северо-западная транспортная прокуратура проведет «горячую телефонную линию». С помощью нее жители Северной столицы смогут отправить жалобы на шумные полеты воздушных судов в небе над Петербургом. Однако «горячая линия» будет работать только в один день — 10 августа.

«В связи с публикациями в СМИ о возможном превышении допустимого уровня шума при выполнении полетов воздушных судов над жилыми кварталами в Санкт-Петербурге Северо-Западная транспортная прокуратура проведет "горячую линию"», — заявили в прокуратуре.

Жители Петербурга смогут обратиться с 9 до 18 часов по номеру телефона +7 (911) 973-22-00.