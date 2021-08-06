Около Исаакиевского собора появился новый офис «ВКонтакте»

В пресс-службе «ВКонтакте» сообщили, что в Санкт-Петербурге около Исаакевского собора появился новый офис российской социальной сети.
Новое служебное помещение расположено на Большой Морской улице, 30.
«Штаб расположился в историческом месте: дом здесь построили в 40-е годы XVIII века», — отметили в пресс-службе.
Сотрудники компании будут располагаться на втором, третьем и четвертом этажах, на шестом находится открытая терраса, где планируется проводить внутренние мероприятия, а также рабочие встречи. Также сообщается, что часть рабочего пространства будет отведена под коворкинг сотрудников, выбравшие гибридный режим работы.