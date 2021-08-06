В Петербурге поймали банковских мошенников, похищавших деньги у россиян

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали трех мошенников, которые под видом сотрудников служб безопасности банков похищали деньги у россиян.

Сообщается, что при проведении масштабного комплекса оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники задержали преступников в местах их жительства. Злоумышленниками оказались 21-летняя жительница Сертолово, а также двое исполнителей — 20-летний житель Северной столицы и 27-летний житель Нового Девяткино.

Махинации проводились с января 2021 года. Преступники звонили жертвам и заявляли, что их деньги находятся под угрозой, после чего средства похищались и переводились на подконтрольные банковские карты. В дальнейшем деньги обналичивались в банкоматах Петербурга.