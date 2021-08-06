Суд признал виновной сотрудницу РЖД, которая незаконно переводила деньги хостелу

Главу отдела бюджетирования ОАО «РЖД» Елену Семичеву Октрябрьский районный суд признал виновной в злоупотреблении должностными полномочиями. Сообщается, что сотрудница незаконно перевела более 4,5 миллионов рублей хостелу «У Русского музея». Виновным в мошенничестве также признали и владельца заведения Евгения Суркова.

Семичева изначально знала, что при прохождении курсов работники РЖД получают общежития и гостиницы при вузах. Однако, несмотря на это, сотрудница заключила два договора с хостелом на общую сумму в 4 579 500 рублей.

Учитывая, что Сурков является владельцем хостела, он получил долю в размере 1,2 млн рублей.

Обвиняемые вину не признали.