В Петербурге подвели итоги по десяти закупкам для осуществления транспортной реформы

В пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга сообщили, что завершились торги по десяти лотам на осуществление транспортной реформы. Первые три позиции заняли предприятие «Вест-Сервис», а также транспортные компании «Третий парк» и «Домтрансавто». Об рассказали "МК в Питере".

Лидеру торгов необходимо будет закупить 1289 новый автобусов, для того, чтобы обслужить 167 маршрутов. «Третьему парку» нужно будет купить 875 автобусов для обслуживания 112 направлений, а «Домтрансавто» — 518 транспортных средств и обслужить 46 маршрутов.

Отмечается, что каждый лот включал в себя от 23 до 47 маршрутов. За каждый из них боролись по 3-4 участника. Самая напряженная борьба шла за обслуживание Колпинского района.