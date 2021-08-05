Петербурженка подала заявление в полицию на расклейщика интимных объявлений

В Санкт-Петербурге жительница заметила молодого человека, который ходил по улице и расклеивал объявления интимного характера. Женщина, увидев это, сделала расклейщику замечание. За это петербуржец облил ее клеем из баллона.

Жительница Северной столицы подала заявление на молодого человека в правоохранительные органы.

«Недокачок деревенский, рассекающий по культурной столице в майке, тебя уже ищет полиция. Заявление написано, травма глаза зафиксирована», — сообщила в социальных сетях свекровь пострадавшей.

Заявление петербурженки было подано в 51-й отдел полиции Петербурга.