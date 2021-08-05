Российские актеры индийского фильма пожаловались в прокуратуру Петербурга

В прокуратуру Санкт-Петербурга обратились российские актеры из индийского фильма. Они жалуются на то, что продюсер картины «Кобра» оставил их без положенных им выплат.

Съемки фильма проходили в Северной столице, а также Ленинградской области с февраля по март этого года.

«Деятельность подобных «черных продюсеров» ставит под угрозу международное сотрудничество России и Индии в аудиовизуальной сфере, соглашение о котором было подписано странами в 2019 году», — написали на странице в социальной сети Facebook Межрегионального профсоюза кинематографистов.

Производством индийского фильма занималась компания Seven Screen Studios.